日人氣綜藝惡意剪輯「中國人愛吃烏鴉」遭炎上　節目被迫道歉

日本電視台知名綜藝節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし），以活潑的街訪內容搭配主持人的犀利發言，獲得大批忠實觀眾。近日卻傳出該節目在訪問一名中國人時，惡意剪輯對方的發言，稱「中國人都吃烏鴉」。消息傳出後，在中國社群媒體引發批評，節目也於3月27日透過官方網站承認錯誤，發表道歉聲明。



《月曜夜未央》竟爆出惡意剪輯造假事故：（按圖了解）



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綜合《日刊體育》等日媒報道，日本評論家松子DELUXE和偶像團體SUPER EIGHT成員村上信五主持的綜藝節目《月曜夜未央》，於3月24日播出的街訪單元引發風波。一名來自中國的女子受訪時，當節目提到「中國很少看到烏鴉在飛」後，隨後播出中國女子表示「因為大家都會吃，所以路上很少」、「丟進鍋裏煮煮來吃就好」的畫面。

節目播出後，女子的發言在中國社群媒體引發討論。有中國網友分享節目片段怒轟「從沒聽過有人吃煮烏鴉」，質疑受訪人刻意抹黑中國。受訪者隨後則發文指控《月曜夜未央》亂剪輯，稱她受訪時從來沒有提過吃烏鴉，「我說中國會吃乳鴿，所以路上少鴿子」。而丟進鍋裏煮來吃的發言，則是因為她在受訪時提到最近喜歡吃火鍋，沒想到卻被剪輯在一起。

對此，《月曜夜未央》於3月27日在官網發表聲明，承認將受訪女子的發言惡意剪輯，扭曲原意。「這是電視媒體絕不該有的行為，向受訪者和觀眾致上歉意」。該節目指出，今後將徹底檢討製作流程，防範同樣的狀況再次發生。

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