緬甸大地震 | 泰國居民稱畢生經歷過最強烈地震　馬路震出大窿

（緬甸地震/泰國地震/曼谷地震）緬甸中部曼德勒發生大地震，亞洲多地也感受到強烈震感，包括泰國、中國雲南、越南河內等。有清邁居民稱，此次是其一生中經歷過最強烈的地震震動。



2025年3月28日緬甸發生大地震後，泰國曼谷也有強烈震感，大批民眾走到戶外（Reuters）

據泰國頭條新聞報道，由於泰國地處非主要地震帶，強烈地震較為罕見。不少泰國市民表示，這是他們數十年來首次感受到如此明顯的震動。

泰媒報道，曼谷拉瑪2路（Rama 2 Road）在地震後出現一個大洞。

泰媒報道，曼谷拉瑪2路（Rama 2 Road）在地震後出現一個大洞（影片截圖）

曼谷有公路也受建築物跌下的瓦礫影響，因而要封閉。

在曼谷市中心一棟辦公大樓工作的April Kanichawanakul一開始並沒有意識到這是一場地震，這是她有生以來第一次經歷地震。 「我只是覺得頭暈。」她說。

76歲在便利店工作的清邁居民Sai，接受《曼谷郵報》（Bangkok Post）採訪時說，地震剛發生時，他正在便利店工作，突然間商店就開始搖晃震動。「我趕緊和其他顧客一起衝出商店」他說。「這是我一生中經歷過最強烈的震動。」

↓ 清邁超市情況 ↓

曼谷震後疏散到街上的居民：