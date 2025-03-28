傳日本考慮對美商品放寬非關稅壁壘　縮減對日貿易赤字　冀獲豁免

日本據報正考慮對美國商品放寬「非關稅壁壘」，希望通過增加美國商品進口，縮減特朗普（Donald Trump，又譯川普）最在意的對日貿易赤字，冀美國可免除對日本汽車製造商徵收25%的關稅。



朝日新聞報道，內閣官房長官林芳正指示經濟貿易、交通及農業省長研究考慮放寬有關汽車、家電等商品的行業標準，以及農業檢驗標準。

官員表示，減少美國對日本的貿易逆差可能會讓特朗普政府改變主意，從而不將日本納入關稅徵收對象。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

首相辦公室一位高級官員表示，「雖不能放寬與（產品）安全直接相關的標準，但已經指示各部門研究其他各種可行方案。」

儘管日本此前多次要求美方給予日本關稅豁免，但負責關稅政策的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾明確表示日本不會獲得豁免。此外，日本政府也不清楚美方此輪關稅的意圖。特朗普在第一任期曾以提高日本汽車關稅作為威脅，迫使日本降低對美農產品的關稅。但此次美國僅表示將提高關稅，並未提出具體條件。