中美青年藝術對話｜Art Basel CEO：對香港畫廊未來充滿信心

香港正值「藝術三月」，首屆「中美青年藝術對話」周五（28日）在上環舉行，嘉賓包括原中央美術學院副院長徐冰、UCCA尤倫斯當代藝術中心館長田霏宇（Philip Tinari）、巴塞爾藝術博覽會（Art Basel）行政總裁（CEO）霍洛維茨（Noah Horowitz）、古根漢美術館阿布達比策展事務總監孟璐（Alexandra Munroe）等。

主辦單位之一、中美交流基金會（CUSEF）總裁周建成形容，本週舉行的巴塞爾藝術博覽會、Art Central和香港國際七人欖球賽等活動吸引數十萬人來港，這證明香港是個全球舞台，藝術家發揮着巨大作用。



在「中美青年藝術對話」活動中，嘉賓們在「中美藝術裏的學術新動態」、「藝術創作在中美文化交流中的角色和意義」以及「藝術在當下中美關係中的催化作用」3場主題討論中，分享他們在中美文化背景下的藝術創作經歷，強調藝術在增進兩國理解與溝通中的重要性。

德克薩斯亞洲協會策展人兼展覽總監歐文·達菲（Owen Duffy）、中央美術學院人文學院院長黃小峰、中國藝術研究院美術研究所副所長杭春曉、南京大學藝術學院副院長尚榮、藝倡畫廊總監姚金昌玲（Daphne King-Yao）、收藏家及The Donum酒莊莊主王沛德（Allan Warburg）等多位中美藝術名家亦參與了這次對話。

2025年3月28日，中美交流基金會（CUSEF）在上環舉行「中美青年藝術對話」。圖為中國美術館館長、中國美術家協會副主席吳為山以視像形式在「中美青年藝術對話」上致辭。（洪怡霖攝）

霍洛維茨在「藝術創作在中美文化交流中的角色和意義」上談及畫廊受打擊並回顧香港過去，稱新冠疫情期間香港一度與世界隔絕，許多人開始質疑城市的未來。然而，如今的香港正重新出發，成為連接中國與世界的重要橋樑。他對畫廊未來充滿信心。

中國美術館館長、中國美術家協會副主席吳為山以視像形式在「中美青年藝術對話」上致辭。吳為山稱，經典作品是構建人類命運共同體的重要紐帶。

發表了主旨演講的中國人民對外友好協會副會長沈昕也回顧中美文化交流的歷史，強調藝術家們架起的交流之橋促進兩國人民的相互理解和欣賞，「可以說,藝術最容易拉近人心、打動人心，實現世界各國文化『各美其美、美美與共』的理想」。

首屆「中美青年藝術對話」3月28日在香港舉辦，UCCA尤倫斯當代藝術中心館長田霏宇（Philip Tinari）在會上發表了主旨演講。（CUSEF）

中美建交後藝術交流

中央美術學院人文學院院長、教授黃小峰分享道，自中美建交以來，中央美術學院美術史系實際上成為中美青年交流的發動機，他自己也受益於這些交流。柳淳風表示，這些年學術交流不斷發展，青年藝術對話在中美之間展開，在學科建設過程中，也看到交流的價值和意義。

中國藝術研究院美術研究所教授杭春曉提到，中國近現代美術史在整個藝術史研究區域來說難度是非常大。中國美術館研究館員、展覽部副主任柳淳風解釋，因為它有許多文化因素的干擾，比如說文化衝擊對於價值觀、知識體系的重新建構帶來很大的衝擊，全球化時期之後，更多文化機構對於文化歷史的編造和書寫帶來很多不可控的影響力。

2025年3月28日，中美交流基金會（CUSEF）在上環舉行「中美青年藝術對話」。圖為首場對話會「中美藝術裏的學術新動態」。（洪怡霖攝）

藝術如何連結中美18億人心？

周建成接受《香港01》採訪時也強調文化、藝術在人與人之間搭建橋樑的重要性。周建成指，中美之間的關係不僅是兩國政府之間的互動，更關乎18億人口的連結，當這層人文聯繫遭遺忘，雙方關係便淪為僅由政策主導的情況。

他回顧1971年乒乓外交的歷史，強調體育與文化在打破隔閡中的關鍵角色，並指出今日的中美藝術對話正是延續這種人文精神。周建成認為，藝術，無論是美國或中國藝術家，皆能超越政治，為兩國人民提供溝通與理解的平台。

2025年3月28日，中美交流基金會（CUSEF）在上環舉行「中美青年藝術對話」。圖為主辦單位中美交流基金會總裁周建成接受《HK01》專訪。（洪怡霖攝）

藝術家們沒了解到自己號召力

周建成稱，藝術家們都很「低調」，都對自己很謙虛，「他們認為其能力僅限於這個職業，但我認為他們並不真正了解、或者沒有意識到他們擁有巨大的號召力，他們有能力把人們聚集在一起」。

他表示，「在沒有共同語言、沒有共同文化、沒有共同傳統的情況下，想想藝術既存在於美國，也存在於歐洲、太平洋、澳洲，無論它們在哪裡，它們都有能力把所有人聚集在一起」，例如本週舉行的巴塞爾藝術博覽會、Art Central和香港國際七人欖球賽等。

周建成稱，香港的政策可謂完美，有西九文化區、故宮博物院和K11等與藝術相關的建築，他認為，政府可以有信心、增加與藝術相關活動的頻率，「他們每週、每月都能這樣做，我認為文化是香港的未來，我認為我們走在正確的軌道上，這週就是證據。」