香港紅十字會緊急呼籲：緬甸大地震救援　絕不能錯失黃金救援時間

緬甸發生7.7級毀滅性地震，大量建築倒塌，基礎設施損毀，無數災民急需援助。緬甸紅十字會正全力展開救援，但災情嚴重，急需支援。



香港紅十字會已撥款HK$200,000支援緬甸，亦現正提供緊急尋人服務，協助在港人士尋找因是次地震而失去聯絡的家人。災後重建漫長，請立即行動，幫助我們在黃金救援時間提供關鍵援助。

💔 災民急需：

✔ 臨時住所 ✔ 清潔食水 ✔ 醫療救治 ✔ 基本物資

🔹 您今天的捐款，就是災民明天的希望

https://donation.redcross.org.hk/onlinedonation/user_donation.aspx?op=7496&a=9198&lang=en

2025年3月28日，緬甸曼德勒，強烈地震過後，一棟倒塌建築物壓在馬路上。（Reuters）

緬甸紅十字會已經在當地啟動緊急行動中心，派員支援當地緊急救援工作。

當地團隊亦正盤點預先儲備的救援物資，包括毛毯、防水布及衛生包，隨時支援受災家庭。

2025年3月28日緬甸發生大地震，圖為緬甸曼德勒一個倒塌的寺廟，現場滿是瓦礫（Social Media /via REUTERS）

緬甸紅十字會稱會繼續與各方保持聯繫，密切留意災情發展，並計劃下一步行動。

香港紅十字會現正提供緊急尋人服務，協助在港人士尋找因是次地震而失去聯絡的家人。如欲查詢緊急尋人服務，可透過以下方法與香港紅十字會聯絡：

電郵： emertracing@redcross.org.hk

電話：2507 7135（辦公時間為星期一至五上午 9時至下午 5時 15分；非辦公時間請留言，負責職員會盡快回覆

傳真： 3103 4010

網址：https://www.redcross.org.hk/tc/tracing_service/emergency_tracing_introduction.html

受災人士極需支援，你的支持可為他們帶來希望：https://redsquare.redcross.org.hk/zh-hant/service_projects/detail/41/