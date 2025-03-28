緬甸大地震 | 曼德勒皇宮佛寺崩塌　機場如遭轟炸旅客停機坪走避

（緬甸地震/泰國地震/曼谷地震）緬甸發生7.9級地震，震源深度30千米。緬甸當地華人稱，不僅樓房倒塌很多，路面也開裂損壞嚴重。此外，位於緬甸第二大城曼德勒的百年古蹟「曼德勒皇宮」（Mandalay Palace）也因強震嚴重受損。



據內媒《大象新聞》報道，身在緬甸最大城市仰光的華人朱先生表示，「這邊樓也倒很多……，橋塌的樓倒的，估計這一次傷亡非常嚴重」。朱先生還說，目前緬甸首都奈比都（Naypyidaw）主要馬路幾乎全部損壞。因為地震，路面都裂開成幾段。

更鄰近震央的中部城巿曼德勒，震後災情更嚴重，多座建築物損毀，除了一座清真寺倒塌，巿內不要主要景點都受損，包括馬哈穆尼寺（Mahamuni Buddha Temple）。此外，《今日緬甸》（Myanmar Now）報道，有目擊者向該媒體透露，「曼德勒皇宮」內部分建築遭到嚴重受損，具歷史的圍牆倒塌。

曼德勒皇宮地震前後圖：

曼德勒當地的馬哈穆尼寺（Mahamuni Buddha Temple）震后景象：

地震發生時緬甸曼德勒機場旅客於停機坪躲避驚險畫面也曝光。其有一段影片，旅客們在停機坪空曠地方蹲下躲避，停泊在旁的飛機在搖晃。

另一段片段可見，機場內大批天花板掉落地面，揚起陣陣煙霧，現場警報聲大作，旅客慌忙逃跑。