xAI收購社交平台X　Elon Musk「左手交右手」：釋放巨大潛能

美國億萬富商馬斯克（Elon Musk）3月28日宣布，旗下的人工智能初創公司xAI收購社交平台X，形容兩者合併可以釋放巨大潛能。



路透社報道，這兩間馬斯克旗下的企業收購透過以全股票交易的方式完成，馬斯克在X留言，指xAI的估值為800億美元，X的估值則為330億美元，即450億美元減去120億美元債務。

馬斯克形容，xAI及X的未來環環相扣，公司正式踏出整合數據、模型、計算、分發及人才的一步，並指出今次合併將xAI的先進人工智能的性能與X莫大覆蓋力互相結合，釋放巨大潛能。

圖為2024年3月11日拍攝的插圖，圖中可見xAI的Grok聊天機械人和ChatGPT 標識。（Reuters）

馬斯克在2022年以440億美元收購Twitter，並將公司改名為X後，再於2023年成立xAI。後者在2月推出第三代AI聊天機械人Grok-3，與獲微軟（Microsoft）支持的OpenAI，以及中國AI企業深度求索（DeepSeek）競爭。而X則可以用於進一步分發xAI的產品，同時就用戶意見等數據提供實時反映。