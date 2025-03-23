Elon Musk口無遮攔「又闖禍」？　意大利防長：星鏈計劃談判停滯

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周六（3月22日）表示，美國富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX旗下衛星網路服務星鏈（Starlink）與意大利政府之間潛在合約的談判陷入停滯，這反映出更廣泛的地緣政治緊張局勢。



意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府旨在保證在危險地區展開行動的政府、外交官和國防官員之間的加密通信，而星鏈是提供該系統的競爭者之一。

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）。（Reuters）

克羅塞托向意大利《共和國報》（la Repubblica）表示：「在我看來，一切都陷入了停滯。」他表示，部分原因是談判從技術方面的考慮轉移到馬斯克的「言論」上。克羅塞托補充道，當局勢平靜下來時，談判將回到技術層面。

路透社表示，星鏈是衛星網絡領域的領導者，擁有約7,000顆活躍的低軌道衛星，自2021 年以來一直在意大利提供服務。據消息人士告訴路透社，羅馬方面正在考慮與星鏈公司達成為期五年、總價值15億歐元（約16.3億港元）的交易。

但馬斯克3月9日曾在社交平台X上發文：「星鏈系統已成為烏克蘭軍隊的支柱，如果我關閉它，他們的整個前線都會崩潰。」美國疑似以此來威脅烏克蘭達成礦產協議，但波蘭政府不僅為烏克蘭加購星鏈設備，並持續為烏方支付衛星互聯網訂閱費。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）亦回應馬斯克：「如果SpaceX被證明不可靠，我們將被迫尋找其他供應商。」而馬斯克則怒回「安靜，小人物。」