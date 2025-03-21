Elon Musk「第13個孩子」疑雲　網紅：財政支援大減　想迫我收聲

美國保守派網紅兼作家Ashley St. Clair於2月中公開表示自己誕下一名男嬰，並指孩子父親就是億萬富豪馬斯克（Elon Musk），她其後更採取法律行動，要求法官下令馬斯克接受DNA檢測等。她最新透過律師指，馬斯克對孩子提供的財政支援大減，並想迫她「收聲」。



保守派網紅兼作家、擁有逾100萬粉絲的Ashley St. Clair稱在2024年誕下嬰孩，孩子父親是馬斯克。（X@Ashley St. Clair）

53歲的馬斯克至今尚未公開承認該嬰孩是他的兒子。

Ashley St. Clair代表律師向傳媒發聲明指，馬斯克對自己的孩子展開經濟報復，單方面地大幅減少對其的財政支援，「在Ashley被迫把事件告上法庭後，他就這樣做，Ashley多次試圖以私下途徑、非公開地解決此事，但他都拒絕回應。」

聲明又指馬斯克向法庭提出緊急申請，希望「封住」Ashley St. Clair的嘴巴，迫使其收聲，阻止她再談論他的行為，「雖然該申請仍未有結果，但法官已否定申請的緊急性質。」

2025年2月21日，美國保守派網紅兼作家Ashley St. Clair向紐約曼哈頓高等法院提交兩份請願書，希望以法律途徑證明億萬富豪馬斯克（Elon Musk）是其兒子的親生父親。她出示的多項證據中，包括一段馬斯克稱「要讓妳再次懷孕」的情欲訊息。（X@Missus_Massacre）

Ashley St. Clair早前在2月底正式提出法律行動，她主張自己與馬斯克2024年1月在Saint-Barthélemy島旅行時懷上孩子，她之後誕下兒子時，正值美國大選最激烈的時候，因此決定暫時隱瞞消息。

她在提交予法庭的請願書中，要求法官下令馬斯克接受基因（DNA）檢測，確認對方正是孩子父親，同時爭取兒子的單獨法律監護權。

Ashley St. Clair向法庭提交的證據顯示，她曾與馬斯克分享自己與剛出生兒子的照片，並收到對方回覆。此外，她還曾發送一張自己的照片給，對方則回覆稱：「我想讓妳再次懷孕。」

在另一條公開的訊息圖片中，她表達希望與馬斯克見面溝通，但對方冷淡回覆，並自嘲稱「我確實還有很多孩子要生」。

馬斯克過去先後與3名女性誕下多名孩子，如若Ashley St. Clair所言屬實，她所生的嬰兒會是馬斯克的第13個孩子。

至2月28日，馬斯克旗下企業「神經連線」公司（Neuralink）的營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis）表示，她與馬斯克迎來第4個孩子，並將男嬰取名為萊克格斯（Seldon Lycurgus），即為馬斯克的「第14個孩子」。