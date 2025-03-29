韓國山火增至29人死 慶尚北道部份地區火勢復燃
撰文：劉耀洋
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韓國消防部門3月29日表示，慶尚北道的山火有死灰復燃跡象，安東市及義城郡部分地區山火復燃，當地政府已派出消防員、消防直升機及士兵前往撲救火災。
韓聯社報道，在山火持續多日後，韓國當局28日較早時宣布，截至同日下午5時，慶尚北道的山火已完全控制。
然而慶北消防局總部一名官員表示，位於慶尚北道首爾東南方的安東市29日晚上10時左右開始出現煙霧，林業官員認為大火於29日凌晨3時左右再次復燃。地區官員調動了9架消防直升機、230名消防人員以及50名士兵來控制火勢。
據中央災難安全對策本部稱，截至29日早上6時，火災已造成29人死亡，41 人受傷，有6,885人自撤離後仍未返回家園。
另外，官員28日表示，警方將傳喚一名涉嫌引起這場大規模山林火災的50多歲男疑犯接受警方調查。
他涉嫌於22日上午11時24分在慶尚北道義城郡一座小山上掃墓時留下火種，終引發這場大規模山火。
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