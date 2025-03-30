敘利亞宣布成立新過渡政府　任命23名內閣成員

敘利亞前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權去年12月倒台後，領導推翻政府的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）擔任臨時總統。沙拉周六（3月29日）宣布成立新過渡政府，並任命23名內閣成員。



3月早前時間，敘利亞西海岸爆發暴力事件，造成數百名阿拉維教派（Alawite）平民被殺，被推翻的巴沙爾正是來自這個少數派教派。在西方和阿拉伯國家的壓力下，新政權被要求其組成一個更包容不同民族和宗教群體的政府。

2025年3月29日，圖為敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在大馬士革宣布成立新過渡政府，並公布23名部長組成的新內閣成員名單。（Reuters）

據路透社和英國天空新聞報道，本次宣布內閣名單中包括任命交通部長Yarub Badr，他也是來自阿拉維派；來自德魯茲教派（Druze）的Amgad Badr則被任命為農業部長。

女基督徒卡巴瓦特（Hind Kabawat）自2011年3月內戰開始以來一直反對阿薩德，她將擔任社會事務和勞工部長。

2025年3月29日，敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在大馬士革宣布成立新過渡政府，圖為新任社會事務和勞工部長卡巴瓦特（Hind Kabawat）。（Reuters）

沙拉此前任命的國防部長阿布卡斯拉（Asaad al-Shaibani）、外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）保留原職。

此外還首次成立了體育部和緊急情況部，並任命民間組織「白頭盔」（White Helmet）負責人拉伊德（Raed al-Saleh）為緊急情況部長；但無任命總理。

2025年3月29日，敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在大馬士革宣布成立新過渡政府，圖為新任緊急事務和災害管理部長拉伊德（Raed al-Saleh）。（Reuters）

沙拉1月被任命為臨時總統，並承諾組成一個包容性的過渡政府，重建敘利亞被摧毀的公共機構，管理國家直至大選。他表示，選舉可能需要長達5年的時間才實現。