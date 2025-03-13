敘利亞過渡總統沙拉簽署憲法宣言　確定五年過渡期

敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）簽署「憲法宣言」，確定過渡階段為期五年。



據法新社報道，沙拉周四（3月13日）簽署憲法宣言，表明這些宣言將在五年過渡期內執行。

2025年3月13日，敘利亞大馬士革，圖為法律委員會向沙拉遞交憲法宣言。（Reuters）

他說，他希望憲法宣言將標誌着「敘利亞新歷史的開始，我們將用正義取代壓迫」。

另據路透社報道，根據由專家起草的憲法宣言，敘利亞將保留伊斯蘭教的教法作為法律的主要基礎，並維護意見和言論自由。

起草宣言的委員會成員阿卜杜勒·哈米德·阿瓦克說，宣言規定「婦女有權參與工作和教育，並保證她們所有的社會、政治和經濟權利」。

阿瓦克說，宣言也規定「絕對的權力分立」，但賦予總統一項唯一的特殊權力，即宣布進入緊急狀態。

阿瓦克也說，人民議會將負責起草所有立法，其中三分之一將由總統任命。

當局將成立一個最高選舉委員會來監督立法機構成員的選舉。

根據宣言，立法機構不能彈劾總統，總統也不能解僱任何議員。

阿瓦克說，在過渡時期，行政權力也將僅限於總統，並指出需要「迅速採取行動應對任何困難」。

他也說，宣言肯定司法機構的獨立性，並禁止「設立特別法庭」，許多敘利亞人幾十年來一直遭受這種法庭的迫害。

該宣言一經正式公布便立即生效。

2025年3月13日，敘利亞大馬士革，圖為沙拉簽署憲法宣言。（Reuters）

1月底，沙拉承諾將發布「憲法宣言」，作為過渡時期的「法律參考」。他在3月初宣布成立一個委員會起草宣言，當中包括兩名女性。

沙拉領導領導的「敘利亞沙姆解放武裝」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）去年推翻阿薩德（Bashar al-Assad）政權後，於1月底被任命為過渡總統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

