美媒：烏克蘭「十有八九」無法同意美國礦產協議條件

據美媒報道，烏克蘭十有八九無法同意美國提出的協議的新條件。



《華爾街日報》稱：「特朗普政府認為，烏克蘭會很快簽署新協議，根據這項協議，美方將獲得對烏經濟的廣泛權限。問題在於烏克蘭十有八九無法接受這些條件。」

報道指出，這種「期待不一致」或導致美烏之間出現新的爭端。

報道說，2月初，特朗普政府只是想獲得烏克蘭稀土的開採權，而現在則想要從烏方的金屬、石油、天然氣等自然資源經濟項目以及港口和管道在內的基礎設施項目中獲利。

該報拿到這份55頁的協議草案復件，稱其中提出讓烏方滿足特朗普要求，償還數十億軍事和財政援助。

2025年2月28日，烏克蘭總統澤連斯基訪白宮準備與美國總統特朗普簽定美烏礦產協議, 卻突起口角不歡而散。（Getty）

美國財政部本周向烏方提出一份協議草案，該草案提議成立一家名為「美烏重建投資基金」的有限責任公司。根據協議內容，該公司將獲得烏克蘭所有自然資源和基礎設施投資項目的優先權，而烏克蘭將為這些項目尋找投資者。

烏克蘭經濟學家季莫費·米洛瓦諾夫認為，這份協議不太像國與國之間的協議，更像一份商業合同。他指出，烏克蘭最高拉達不會批准這樣的協議。

烏克蘭媒體周五報道稱，美烏新礦產協議草案要求烏方歸還美方提供的所有援助資金，這份草案越過了美烏此前商定的所有紅線，侵犯烏克蘭部分主權，與烏克蘭未來加入北約的目標相衝突，並強制烏方償還過去幾年從美方獲得的本屬無償的援助。烏克蘭媒體認為，一旦做出償還決定，將開創先例，烏克蘭的其他資助國也有可能要求償還其投入。

英國《旁觀者》（Spectator）雜誌披露，新協議的條款之一將禁止在烏克蘭開採礦產的企業向美國的「戰略競爭對手」出售資源。該雜誌認為，由於歐美關係緊張，歐盟可能也被劃入此類競爭對手範疇。

稀土金屬協議的簽署在2月底告吹，當時，澤連斯基正在華盛頓。特朗普以「缺乏尊重」為由訓斥澤連斯基，副總統萬斯則將這位來自基輔的客人稱為「支持民主黨的白眼狼煽動者」。在一番爭吵後，澤連斯基被要求離開白宮。