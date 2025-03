澤連斯基講赴白宮拒穿西裝理由後　烏克蘭推語錄T恤

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯特朗普)與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)2月28日在白宮會面爆發罵戰引起全球關注。在此之前,特朗普在白宮迎接澤連斯基時似乎已對其衣着感到不滿,串對方「盛裝打扮」,兩人會面後澤連斯基也被傳媒問道為何沒穿西裝,他回答道:「這場危機結束後,我會穿上西裝。」烏方其後順勢推出印有澤連斯基言論的T恤,利用事件熱度為戰事募款。



由烏克蘭國家支持的United24平台發起T恤籌款活動,利用澤連斯基與特朗普罵戰的熱度呼籲民眾為烏克蘭捐款。

此次籌款活動將隨機抽取100件以黑底白字印有澤連斯基名言的T恤,名言為:「當這場戰爭結束時,我會穿上西裝。」(I'll wear the costume when this war is over.)在烏克蘭文中,「costume」有「西裝」的意思。

參加抽獎的條件是捐款24美元或以上,用以支持基輔的防禦工作。United24在其網上帖子中強調澤連斯基的話,表示:「有時間和地點做一切事情。現在是幫助烏克蘭結束戰爭的時候。」

澤連斯基在會議中試圖向特朗普講述烏克蘭民眾在戰爭中遭受的殘酷,而特朗普則呼籲澤連斯基對美國的資金表示更多感激。特朗普在會議上強調:「你現在沒有籌碼。」這段對話引發廣泛關注。