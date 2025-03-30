日本首公布「台灣有事」應變計劃　12萬沖繩居民6日內撤離到8縣

綜合日本媒體報道，為應對可能出現「台灣有事」的緊急情況，日本政府整理出從沖繩離島疏散的應急計劃。按照這個計劃，約12萬名居民將在6日內撤離原居地，並被安置到九州7個縣及山口縣。



綜合日本放送協會（NHK）和共同網的報道，日本政府為11萬名來自沖繩縣先島群島（Sakishima）的居民和在當地1萬名的旅客制定應急計劃。

日本放送協會就「台灣有事」應變計劃的報道：

按照該計劃，在台灣出現緊急事態時這12萬名居民將能迅速撤離，日本政府會派出自衛隊、海上保安廳的船隻，以及民間船隻和飛機，確保1日能夠疏散2萬人的運力。

據報道，計劃目標在6日內將12萬名民眾送往位於九州的福岡機場及鹿兒島機場。

報道指，政府其後會用巴士包車等方式將民眾送往各收容點，其中包括九州7個縣和中國地區的山口縣共32個市及町，並安置於飯店或旅館。

報道同時提到，為了保持各地區的社區群體，同一地區的居民將全數安排在同一地點避難。計劃提到與那國町的居民將安置於佐賀縣的佐賀市及鳥栖市；竹富町波照間島的居民將安置於長崎縣大村市等。

日本政府除了公布這份計畫外，預計將於2026年度進行避難訓練。