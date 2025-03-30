緬甸大地震升至1700死　英媒：軍政府不救災反轟炸叛軍致7死

緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，截止30日，地震造成1700人死亡、約3400人受傷、約300人失蹤。在緬甸發生強烈地震後，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）一方面向國際社會尋求協助，另一方面卻在同日派軍機轟炸敵對勢力。與此同時，有國際救援專家指，緬甸馬上進入雨季，大雨導致的洪水可能會讓更多民眾流離失所。



英國廣播公司（BBC）29日報道，在28日發生強震後，緬甸軍政府並沒有將精力用於救災救人，反而是在同日下午派出戰機轟炸各地的敵對勢力，空襲造成至少7人死亡。

聯合國人權理事會特別報告員安德魯斯呼籲緬甸軍政府理解停火：

報道引述聯合國人權理事會特別報告員安德魯斯（Tom Andrews），在強烈地震發生後，緬甸軍方居然在大家試圖救人的時候，繼續對敵對勢力投擲炸彈，行為「難以置信，完全離譜和不可接受」（nothing short of incredible，completely outrageous and unacceptable）。

安德魯斯強調，全世界任何對緬甸軍政府有影響力的人，都應該加強向緬甸軍政府施壓，明確表達這種行為完全令人無法接受。他補充道：「我呼籲軍政府停止一切軍事行動。」

報道指，緬甸軍政府由敏昂萊領導，在2021年2月發動軍事政變奪權，並持續鎮壓緬甸各地的反對勢力。

2021年3月27日，緬甸內比都，透過政變推翻民選政府的緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）主持武裝部隊紀念日閱兵儀式。（Reuters）

與此同時，在外界關注緬甸如何應對大地震善後，國際救援委員會（International Rescue Committee）的Lauren Ellery向BBC提到另一個潛在危機。

Lauren Ellery在接受BBC採訪時表示：「去年這裏就已經發生了嚴重的洪水，損壞了房屋、衛生設施，並導致民眾流離失所。」

她指出，「5月我們將再次進入雨季，4月將開始下雨。因此，這個國家可能從近乎乾旱轉變為惡劣的天氣狀況。

她表示：「流離失所的民眾得不到任何保護以躲避風雨和日曬，這將導致更多緬甸人流離失所。」