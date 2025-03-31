特朗普不排除尋求第三任期　稱並非說笑且「有辦法」實現

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月30日表示，不排除尋求做3任總統，稱並非說笑。他又表示，「有辦法」實現這一目標，但現在考慮這個問題還為時過早。特朗普先前曾表示要競逐第三任期，但外界普遍認為只是玩笑。



圖為2025年3月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達美國佛州西棕櫚灘時揮手致意。（Reuters）

特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時稱，很多人都希望他當3任總統，「但我的意思是，我基本上告訴他們我們還有很長的路要走，你知道，現在執政還處於初期階段」,他強調，目前關注眼下的事情。

當被問及是否想連任時，特朗普以「我喜歡工作」回應，直言不排除尋求做3任總統，「我不是在開玩笑」，但指現在考慮還為時過早。

NBC提問一個方案，由副總統萬斯（JD Vance）競選總統，但實質由特朗普履行角色。特朗普回應說「這只是一種方法」，稱還有其他方法。但當被要求分享時，特朗普簡單地回答「不」。

圖為2025年3月29日，住在西班牙的美國人抗議美國總統特朗普（Donald Trump）的政策。（Reuters）

與此同時，特朗普的盟友、白宮前高級顧問班農（Steve Bannon）受訪時稱，相信特朗普將在2028年再次參選並獲勝。他又稱，儘管總統任期最多為兩屆，但「我們將有幾個替代方案」。

在1951年羅斯福（Franklin Roosevelt）連續四次當選總統後，憲法增加了第22修正案，當中規定「任何人不得當選總統超過兩次」。要修改憲法極為困難，需要國會兩院三分之二議員同意提案，再獲得全國至少四分之三州份批准；又或三分之二的州共同請求召開制憲會議，提出修憲方案，再獲得至少四分之三州份批准。