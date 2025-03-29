4.2關稅生效在即　傳特朗普施壓顧問採更進取政策

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）據報正敦促其顧問在關稅政策上採取更大力度，並計劃將4月2日作為全球貿易戰進一步升級的關鍵節點。



《華盛頓郵報》引述消息人士稱，儘管華爾街和國會盟友都呼籲採取更謹慎態度，但特朗普仍在繼續施壓，要求採取更進取措施。

報道指，特朗普一直告訴顧問稱希望升級貿易措施，並提出對大多數進口產品徵收普遍關稅的想法，無論這些產品來自哪個國家。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

特朗普此前多次表示，關稅既能使製造業回流美國，也能為政府帶來數以萬億美元的收入。報道稱其對第一任期未能實施更廣泛關稅感到遺憾，並指責當時顧問勸他放棄這項計劃。但目前尚不清楚特朗普對實施普遍關稅的想法有多認真。

早前特朗普將實施對等關稅的4月2日稱為「解放日」（liberation day），並於3月26日宣布將從4月2日開始永久對進口汽車徵收25%關稅，屆時木材和藥物也將被徵稅。