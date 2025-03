美國高官疑泄密　特朗普繼續死撐：我連Signal是甚麼都不知道

儘管「Signal門」事件持續發酵,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)卻依然故我:死不承認。特朗普在接受媒體訪問時表示:「我不知道Signal是甚麼,我也不在乎它是甚麼」(I have no idea what Signal is. I don’t care what Signal is)



特朗普當地時間29日接受美國全國廣播公司(NBC)採訪時表示,他沒有計劃解僱涉及「Signal門」泄密事件的任何人,他還稱,自己根本不知道「Signal」是甚麼。

當地時間3月24日,美國《大西洋》(The Atlantic)月刊總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)發文爆料稱,本月早些時候,他在通訊應用程式Signal被與現任美國家安全顧問同名的「沃爾茲」(Mike Waltz)拉入一個關於打擊也門胡塞武裝作戰計劃的涉密群聊「胡塞PC小組」。

2025年3月26日,美國《大西洋月刊》(Atlantic)發布更多美國安高層Signal群組的聊天對話截圖,其中提到美國針對也門胡塞武裝發動空襲的具體信息,群組名稱為胡塞小群組(Houthi PC small group)。(大西洋月刊網站)

群聊中與美國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)同名的用戶發來消息,透露了美國即將在兩小時後對也門胡塞武裝進行打擊的作戰計劃,包括攻擊目標、攻擊順序及美方將部署的武器等細節,這讓他在美軍行動前就得知了這一空襲計劃。 此事一經曝光,迅速引爆了輿論,民主黨人迅速藉此對特朗普發起抨擊,要求涉事官員引咎辭職。

美國防部長在Signal群組分享美軍對也門胡塞武裝組織空襲的作戰計劃:

值得注意的是,在採訪的全程中,特朗普堅稱《大西洋》月刊的報道是「假新聞」(fake news)。特朗普說到,「我不會因為假新聞和政治迫害而解僱人。」

當被問及是否仍信任「泄密事件」的兩位當事人——沃爾茲和赫格塞思時,特朗普果斷地回答道,「是的」。特朗普重申道,「Signal門」事件是一場政治迫害,而《大西洋》月刊的報道是假新聞。特朗普還指責稱,媒體專注於討論「假新聞」,而不關注對胡賽的行動是否有效。特朗普說,「我們的打擊非常成功。我們的打擊非常有力。但沒有人願意談論這些。他們只想談論無稽之談。這是一條假新聞」

特朗普還稱,「我不知道Signal是甚麼,我也不在乎它是甚麼」(I have no idea what Signal is. I don’t care what Signal is)。

美國總統特朗普(中)據報一直不願解僱「Signal醜聞」中誤拉記者入群的國家安全顧問沃爾茲(左)和透露疑似國安機密的防長赫格塞思(右),因這樣做等同於默認錯誤,並將勝利拱手讓給曝光此事的《大西洋月刊》(The Atlantic)。(Reuters)

自「群聊泄密」事件遭到曝光以來,美國總統國家安全顧問沃爾茲和國防部長赫格塞思便遭到來自各方的口誅筆伐,特朗普政府方面已多次針對相關問題作出回應。

此前,特朗普曾於25日表示,高級官員們在群聊中沒有討論任何機密信息,還為華爾茲辯護,稱「我認為他們攻擊米高的方式非常不公平」。特朗普還駁斥了《大西洋》月刊報道的真實性並宣稱該事件是「政治迫害」。特朗普抨擊戈德堡是一個「徹頭徹尾的卑鄙小人」,掌管着「一本失敗的雜誌」。

2025年3月28日,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在空軍一號降落佛羅里達州西棕櫚灘之前向媒體發表講話。(Reuters)

美國白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)也攻擊戈德堡是一名「反特朗普黑子」(anti-Trump hater)。

「這是他們在總統整個政治生涯中的慣用手法。」《紐約時報》稱,特朗普及其盟友採取了淡化事件並將責任推給對手的做法,以避免遭受批評。特朗普討厭承認錯誤,他似乎擔心解僱員工會破壞他在第二任期前幾個月取得純粹成功的說法。

本文獲《觀察者網》授權轉載