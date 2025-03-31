日本4月有4225種食品漲價　韓國約40企業加價包括星巴克農心等

2025年4月，隨着全球原材料成本上升，日本和韓國的多家食品企業相繼宣布調高產品價格。



日本4月有4225種食品漲價

根據日本帝國數據庫31日發布的調查顯示，2025年4月，日本主要食品製造商的價格調整品項達4225件。以味噌為主的調味料類的價格上漲最為顯著，共有2034項產品受到影響。酒類和飲料類產品的價格也上升，尤其是啤酒和其他酒精飲料，因啤酒巨頭紛紛上調罐裝啤酒和罐裝燒酒蘇打價格，「酒類及飲料」以1222種緊隨其後。火腿、香腸及冷凍食品等「加工食品」也達到659種。

韓國約40企業加價

韓國約有40間公司近期也因製造成本上升而調高產品價格。這些公司主要集中在食品和飲料領域，主要原因是韓圜貶值和原材料價格上漲。包括星巴克韓國、巴黎貝甜和農心在內29家公司已完成價格調整，包括東方啤酒在內10間企業計劃4月調高產品價格。