緬甸地震｜曼谷「三大傳奇建築」屹立不倒！「它」更爛尾30年

緬甸於3月28日發生規模7.7的強震，12分鐘後又發生一次規模6.4的餘震，接連兩次地震襲擊緬甸中部地區，連在1000公里外的曼谷都大受影響。目前曼谷全市僅有恰圖恰（Chatuchak，又譯翟道翟）的審計署施工大樓倒塌，網友就熱議曼谷三大「傳奇建築」在強震後仍屹立不搖，分別是彩虹摩天樓（Baiyoke Tower II）、大象大樓（The Elephant Building or Chang Building）和沙吞獨特大樓（Sathorn Unique Tower）。



網友們紛紛在社群媒體上讚揚這3棟建築物的抗震能力，表示它們是真正的「傳奇建築」，7.7強震都不能將它們怎麼樣，留言：「設計得真的很好，在地震中仍然屹立不搖，太厲害了！」、「曼谷人真的很幸運能有這些建築，經得起大地震的考驗」等。

強震下仍屹立不搖的「曼谷3大傳奇建築」：（按圖了解）



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彩虹摩天樓

彩虹摩天樓樓高304米，共有85層樓，加上天線等總高度324.8米。過去曾是曼谷第一高樓，目前則排名第三，但其建築內的彩虹雲霄酒店（Baiyoke Sky，又稱白玉天空酒店）仍是泰國最高酒店。

大象大樓

大象大樓有地上32層，高102米，剛好在1997年竣工，躲過亞洲金融風暴導致的停工危機。曾經在2011年全球20座具代表性的摩天大樓排名中名列第四，但也在該年底的24座奇特建築中被評為「醜陋建築」。

沙吞獨特大樓

沙吞獨特大樓是一座廢棄的摩天大樓，高185米，共有49層樓。它是曼谷眾多廢棄建築之中最突出的，當時興建進度已達80%，但碰上亞洲金融風暴，導致建築成本大幅上升，缺乏資金的情況下宣佈停工。從另一角度也可說是見證了經濟危機的代表性建築。在2017年時，在世界最高廢棄摩天大樓排名中，名列第四。

沙吞獨特大樓又被稱為爛尾樓，甚至衍生出許多都市傳說，包括當地民眾指出，大樓所在地過去是墓地，且建築物的陰影正好籠罩附近的延那哇寺（Wat Yan Nawa），因此被視為不祥之地，成為泰國人口中的「鬼樓」。

有不少網友見到曼谷審計署正在新建的新大樓也不敵強震被震垮，但沙吞獨特大樓外觀卻無絲毫損壞，直呼太神奇：「新的大樓倒了，這棟卻撐了30年。」

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