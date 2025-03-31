歐洲最新火箭試射　升空40秒後墜毀爆炸　德國製造商：已完成預期

德國初創公司伊薩航天（Isar Aerospace）周日（3月30日）下午12時30分在挪威發射「光譜」（Spectrum）無人火箭，不過升空40秒後就墜毀爆炸。但伊薩航天表示，這次試射仍提供了寶貴數據，將有助於未來發射計劃的改進。



《每日郵報》報道，光譜是一款兩階段的軌道發射運載火箭，長度28米，由伊薩航天自行開發的10個引擎提供動力，專門設計用於將小型和中型衛星送入軌道。

經過6年研發後，光譜原定於上周一從挪威的安島太空中心（Andøya Space Centre）發射，但受到惡劣天氣影響，所以推遲至周日發射。

在伊薩航天發布於社交平台X的影片顯示，光譜火箭升空一段時間就墜入發射基地附近的冰海裏，並發生了爆炸。這間航天公司並不氣餒，而是配文：「發射、學習、重複。」

2025年3月30日，挪威安島太空發射場（Andoeya Spaceport），德國新創公司伊薩航天公司（Isar Aerospace）的「光譜」火箭（Spectrum）升空40秒後墜海爆炸。（X/ @isaraerospace）

公司CEO兼聯合創始人Daniel Metzler則發文慶祝試飛成功。

有美媒報道形容，這次試射成功標誌着伊薩航天等歐洲新創公司正在迅速搶佔太空競賽的市場份額，該市場目前由美國和中國的企業和國家實體主導。