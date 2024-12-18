日企小型火箭運送衛星上天再度失敗

日本商業航天公司「太空一號」星期三（12月18日）上午再次嘗試在和歌山縣發射一枚小型固體燃料火箭運送衛星上天，然而發射任務再次以失敗告終。



新華社報道，「太空一號」（Space One）的直播畫面顯示，18日上午11時（香港時間上午10時），搭載五顆小型衛星包括一顆台灣太空中心衛星的「凱洛斯」火箭2號（Kairos No. 2），從位於和歌山縣的紀伊太空發射場發射升空。發射後不久，「太空一號」發佈公告稱，衛星入軌失敗，因判斷任務難以完成，已採取飛行中止措施。

目前，「太空一號」正在就具體原因展開調查。

2024年12月18日，日本小型衛星 Kairos 火箭在日本和歌山縣紀伊半島（Kii peninsula）的太空一號發射台升空（Reuters）。

「凱洛斯」火箭採用四級串聯構型，由三級固體級段和一級液體級段組成，全長約18米，直徑約1.35米，重約23噸。其近地軌道運載能力為250公斤，太陽同步軌道運載能力為150公斤。

本次發射原定於12月14日進行，受發射場上空強風影響，發射兩次延期。「太空一號」公司今年3月首次嘗試發射「凱洛斯」火箭1號，但火箭升空數秒後爆炸解體。

「太空一號」公司是由日本佳能電子公司、IHI航空航天公司等出資於2018年成立的商業航天公司。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

