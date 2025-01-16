貝索斯Blue Origin試射新格倫火箭　在佛羅里達州成功升空｜有片

亞馬遜（Amazon）創辦人、美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin）「新格倫」（New Glenn）火箭於周四凌晨在佛羅里達州發射，火箭第二級成功進入軌道，但丟失第一級助推器。



▼新格倫升空畫面

2025年1月16日凌晨1時，藍色起源火箭新格倫（New Glenn）在美國佛羅里達州發射成功升空。（X/ @blueorigin）

路透社指，這次發射標誌着藍色起源首次進入太空軌道並執行任務，冀在衛星發射市場上與另一富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX競爭。

新格倫達30層樓高，充滿液態氧和甲烷的第一級助進器可重複使用。凌晨2時左右，火箭從卡納維拉爾角（Cape Canaveral）太空軍基地發射升空。

藍色起源（Blue Origin）設計的新格倫火箭飛行構想圖（藍色起源網站）

本次發射任務籌備長達十年、耗資數十億美元。計劃包括，升空10分鐘後將第一級助推器降落在大西洋一艘駁船上，而火箭第二級則繼續飛往軌道。

藍色起源副總裁康乃爾（Ariane Cornell）宣布火箭第二級成功進入軌道，但也表示助推器未能成功着陸：「事實上，我們確實失去了助推器。」

這是本周第二次試射。新格倫原計劃在上周日凌晨從佛州進行試射，但由於海上天氣惡劣等原因，試射時間改至周一凌晨；但到了周一又因「一些異常」取消；最終於今日凌晨發射成功。