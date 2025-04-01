英國首相府：料受美國新關稅影響 不排除採取報復措施
撰文：蕭通
出版：更新：
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的發言人3月31日表示，英國預計會受到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本週實施關稅計劃的打擊，英國政府一直在為所有可能發生的情況做準備，不排除採取報復措施。
英國首相府發言人表示，英美兩國近期就經濟協議展開建設性的談判，但談判可能會持續到4月2日之後。特朗普預計將於4月2日、即他所謂的「解放日」宣布新的對等關稅稅率，而他此前宣布對汽車加徵25%關稅也同日實施。
英國首相府發言人稱，施紀賢已經明確表示，將以國家利益為基礎，並持續為美國可能宣布的政策做準備。英國將「採取冷靜務實的態度」應對任何關稅，並認為「與美國的貿易戰不符合任何人的利益」。
英國預算責任辦公室（OBR）監督機構上週表示，美國提高進口關稅將損害英國的經濟活動，並將耗盡英國政府幾乎所有的財政緩衝，及可能使英國國內生產總值（GDP）增長縮水。
特朗普稱對等關稅將針對所有國家：4月2日將是「解放日」！特朗普：若伊朗不就核問題達協議 將有「轟炸」與關稅特朗普：普京斥澤連斯基言論令人生氣 若不達協議將對俄石油加稅澳洲總理：將與特朗普一對一討論關稅問題中日韓相隔5年首次舉行經濟對話 同意推動區內貿易