澳洲總理：將與特朗普一對一討論關稅問題

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）預計將與美國總統特朗普就關稅問題進行「一對一」會談。美國計劃於4月2日宣布新的對外關稅政策。



路透社報道，阿爾巴尼斯在一次競選活動中說，他的政府已就關稅問題與美國官員進行「非常有建設性」的溝通，以應對4月2日的關稅聲明。當被問及是否會與特朗普直接討論關稅問題時，阿爾巴尼斯說：「我們會進行一對一的討論。」

他還說：「幾周前，之所以沒有進行對話，是因為總統（特朗普）決定不與任何人交流，直接對所有國家實施這套關稅體系。」

外界擔憂，特朗普政府即將出台的報復性關稅或將波及澳洲，進一步加劇全球貿易戰的緊張局勢。此前，特朗普在3月對鋼鐵和鋁材加征關稅，已經對澳洲出口造成影響。

此外，澳洲即將在5月3日舉行大選，選民關注的一項關鍵議題是哪位候選人能夠更好地處理與特朗普的關係。特朗普在首個總統任期內豁免澳洲的鋼鐵和鋁材關稅。

阿爾巴尼斯曾說，他領導的中左翼工黨政府「每天都在與特朗普政府接觸」，並提到他與特朗普之間的兩次電話溝通，以及兩國國防和外交部長的早期會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

