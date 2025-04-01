知名華裔教授在美住宅遭FBI突擊搜查　「中國行動計劃」或再起

特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮勁吹「反華之風」，其第一任期發起的臭名昭著的「中國行動計劃」，大有死灰復燃之勢。



據美國《印第安納學生日報》（IDS）報道，美國聯邦調查局（FBI）3月28日突擊搜查了印第安納大學知名華裔教授王曉峰（Xiaofeng Wang）及其妻子馬念麗（Ninali Ma）位於布盧明頓和卡梅爾的住宅，行動持續全天並查扣物品，但FBI未透露具體原因。

FBI發言人巴文德（Chris Bavender）通過短訊證實，FBI於28日執行了法院授權的執法行動，但他未透露更多消息。

印第安納州當地媒體《先驅時報》（Herald Times）引述布盧明頓居民的說法稱，FBI特工28日在現場停留近一整天，國土安全部人員也在場。鄰居表示，特工們當天一早就到布盧明頓的住宅搜索，一些鄰居聚集在附近討論情況，但都沒有人知道這對華裔夫婦的狀況。

根據門羅縣和漢密爾頓縣的房產記錄，兩處住所均登記在王曉峰與馬念麗名下。馬念麗現任印第安納大學圖書館首席系統分析師兼程式設計師，其職務信息仍在官網顯示。

王曉峰是印第安納大學伯明頓分校盧迪信息、計算與工程學院教授，是電腦安全領域最知名學者之一，同時也是電氣電子工程師學會會士（IEEE Fellow）、電腦協會會士（ACM Fellow）及美國科學促進會會士（AAAS Fellow），擔任過電腦協會安全專委會（ACM SIGSAC）主席。個人在電腦安全CS ranking方向排名世界第一，在安全四大頂級會議上的論文發表數量同樣居於世界首位。

王曉峰教授2024年11月曾在香港大學發表AI網絡安全主題演講。（圖源：香港大學同心基金數據科學研究院）

針對此次搜查行動，印第安納大學的一位發言人沒有說明王曉峰是否仍在該校任職，而是讓《印第安納學生日報》向FBI詢問相關信息。

王曉峰的個人資料已從盧迪學院網站刪除（編按：美國CNBC報道，王曉峰家中被搜查當天，大學亦將他開除。）。網頁存檔顯示，王曉峰自2004年起進入印第安納大學任職，曾任該院副院長，主導過一個價值近2300萬美元（約1.78億港元）的研究項目，並擔任安全與私隱研究中心主管。

王曉峰的個人資料已從盧迪學院網站刪除。（Indiana University Bloomington官網截圖）

不過，王曉峰的名字出現在了印第安納大學2025年秋季學期研究生獨立學習的日程安排中。在安全與私隱研究中心的網頁上，他仍被列為該中心的主管。根據該網站介紹，他的研究重點是系統安全和數據私隱，專長是與移動和雲計算以及人類基因組數據相關的安全問題。

王曉峰的遭遇令外界擔憂「中國行動計劃」死灰復燃。「中國行動計劃」於2018年11月啟動，特朗普政府當時要求94個地區司法部門每年至少提出一至兩起針對中國的訴訟，以防止中國「從美國竊取信息」。美情報機構亦以該計劃為由憑空捏造「中國學術間諜」，大興冤案。

2022年2月23日，拜登（Joe Biden）政府宣布終止特朗普政府期間啟動的「中國行動計劃」，但該行動導致的寒蟬效應猶在。

香港英文媒體《南華早報》（SCMP）指出，「中國行動計劃」並未揭露任何一名所謂的「間諜」，但許多接受調查的研究人員卻因此丟了工作，生活也被徹底顛覆。

其中就包括陶豐，他是根據該計劃被起訴的首個華裔學者，同時也是最後一個結案的涉案人。2024年7月，因證據不充分，他被指控的10項重罪得以全部撤銷或推翻。

英國《獨立報》今年1月稱，陶豐對事發時自己就職的堪薩斯大學提起訴訟，指控該校「積極」配合時任美國特朗普政府的「獵巫計劃」，向FBI進行不當舉報，其「惡劣行為」導致陶豐的生活、工作、聲譽以及財務都陷入混亂。

早在去年美國大選之際，遭受「中國行動計劃」迫害的華裔科學家就擔憂：無論美國新總統是誰，傷害仍會持續。而為了阻止勝選的特朗普重啟「中國行動計劃」，彭博社（Bloomberg）一度「苦口婆心」地勸告稱，該計劃此前不僅已經失敗，且若重新恢復將「正中中國下懷」，此舉不但會破壞美國的創新，還會讓中國在科技競賽中佔據上風。

值得一提的是，近年來在美國政府的歧視性打壓政策下，越來越多的在美頂尖科學家選擇回國任職，中國高校和科研機構湧現一股世界頂尖科學家的「加盟潮」，其中不僅有中國出生的華裔學者，也不乏外國學術專家。

知名華裔分子生物學家吳瑛在7月10日於美國芝加哥寓所自殺身亡。吳瑛前曾遭美國「中國行動計劃」調查，生前其實驗室被關閉。

美國《自然》雜誌3月27日公布民調結果稱，在超1600名受訪科研人員中，超75%正考慮離開美國。

此前離開西方前往中國的頂級美籍華裔數學家丘成桐去年12月接受採訪時表示，過去十年，美國政府對中國科學家表現出嚴重歧視，這些科學家除了離開美國別無選擇，因為他們只有在支持性的研究環境中才能展現出最佳工作狀態。他同時指出，這種人才外流對美國來說是不幸的，因為這將會削弱其自身的研究能力。

本文獲《觀察者網》授權轉載

