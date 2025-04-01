「金秀賢粉底液」登熱搜　狂哭30分鐘浮粉兼脫妝　神顏崩壞照瘋傳

金秀賢因未成年戀情爭議引發輿論風暴，在神隱21天後，3月31日召開記者會公開道歉。



然而，他在記者會上的舉動卻引發更大爭議。金秀賢在發言時數度哽咽並爆哭，連他的妝髮和粉底液都成了討論焦點，被批「太演了」。

金秀賢一向予人男神形象（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

金秀賢一向予人男神形象（《來自星星的你》劇照）

神顏大崩壞照片瘋傳 道歉卻全妝出席捱轟（點圖放大瀏覽）：

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金秀賢長達半小時的記者會上，從一開始的哽咽到最後痛哭，其間頻繁飲水平復情緒，還一度嗆到咳嗽，但韓媒與網友反應冷淡，直指他的行為過於戲劇化，甚至嘲諷像是在演出《淚之女王》續集。

此外，金秀賢的造型也成為熱議焦點，從一出場就被發現頭髮有造型，還上了粉底液，妝效一應俱全，卻刻意不刮鬍子，引發不小爭議。

記者會進行中，金秀賢因頻繁擦拭眼淚，導致粉底液脫妝浮粉，崩壞模樣被截圖PO網引發網友熱議，甚至讓「金秀賢粉底液」意外登上微博熱搜，有人笑虧，疑似是氣墊粉餅上過頭，臉色變得死白：

這牌的粉底液一定要避雷！

質疑為何連這樣的場合都需要全妝出席。

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