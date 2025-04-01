金秀賢記者會　死忠粉絲開貨車到場外應援　橫豎再公開更多照片

金秀賢3月31日現身，真的可以說是「世紀記者會」，光是一間韓國媒體的直播，同時線上人數就超過十萬，一旁的留言區更新速度，簡直讓人無法看到大家寫了甚麼。



只是除了不接受金秀賢言論的網友，記者會同時還有粉絲派出應援貨車到酒店外頭。

金秀賢31日現身回應疑戀未成年金賽綸及追債以至逼死女方風波，不少粉絲留言或以行動表示仍然力挺。（YouTube@TVBS NEWS）

金秀賢31日現身回應疑戀未成年金賽綸及追債以至逼死女方風波，不少粉絲留言或以行動表示仍然力挺。（YouTube@TVBS NEWS）

點圖重溫金秀賢記者會上的發言及瀏覽更多相關照片：

+ 14

一出口就是大熱劇，金秀賢受風波影響，演藝事業停擺，如今也未對合作方交代，但想過要低調回歸嗎？

現在我說的每一句話，又會成為什麼樣的結果，回到我身上，可是我就是那樣的人，我覺得我還是必須說出口，還有那些給我很多建議的人們。 金秀賢

世紀記者會，光是韓聯社直播，就湧入12萬名網友在線搶看，留言區更新速度快到不行，多數網友不接受，更直呼：

「眼淚用演的」

「這次演技真的差」



為了現在仍然相信我的所有人，我想要澄清這一點，我不會要求你們相信我，我會努力證明這一點謝謝。 金秀賢

或許也要挽回，超過100萬的掉粉潮，更何況，包含戲劇、廣告、各種合約加在一起，超過百億甚至千億韓元的違約金在等著他。

而記者會場外，仍有死忠粉絲力挺，巴西粉絲更派出應援貨車，直接開到記者會現場附近，以標語呼籲停止對金秀賢網暴，更說金秀賢將一生奉獻給藝術和粉絲，他們不能袖手旁觀看著仇恨獲勝；也有粉絲表示已等好久，PO文讚金秀賢做得好，向他告白，輿論兩面倒，醜聞風暴待續。

【相關圖輯】記者會後橫豎研究所再公開「床照」證相戀時金賽綸未成年 點圖放大瀏覽更多金秀賢醜聞最新消息及相關照片：

+ 25

延伸閱讀：

神隱21天！金秀賢仍否認交往未成年金賽綸 開告遺屬

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】