金秀賢記者會直播｜含淚否認與未成年交往　未向金賽綸逼債7億

金秀賢近日被爆在已故女星金賽綸未成年就交往，負面新聞連環爆，神隱21天在31日下午3點半親自現身記者會。他憔悴現身，剛開始就向大眾道歉，講到激動處淚流滿面，但依舊否認跟未成年交往。



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金秀賢31日一現身，面色凝重表示：

「大家好，我是金秀賢，首先對不起，因為我一個人，有很多人受到痛苦，還有故人也無法安息，我覺得很遺憾。我是膽小鬼，我一直都是為了守護自己擁有的東西，總是害怕會失去什麼，忙著逃避一切，所以站在這裡花了很多時間，應該一開始就在這裡告訴大家一切。」



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不過，金秀賢依舊否認跟未成年交往，否認有威脅金賽綸還7億韓元債務，並且指出金賽綸家人到現在都不聯絡他，金秀賢邊講邊流淚，吸著鼻涕，且全程低著頭。

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