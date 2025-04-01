緬甸地震｜宣明會緬甸總幹事：災區缺水斷電　基建損毁非常嚴重

緬甸發生7.9級強震，對當地造成嚴重的影響。針對當前情況，宣明會緬甸辦事處總幹事Dr. Kyi Minn周二（1日）接受採訪時表示，當前救援工作面臨不少挑戰，他們無法獨自進行援助，必須依賴外部力量，其中來自中國和俄羅斯的救援團隊已抵達並展開工作，儘管宣明會在現場的援助能力受到限制，他們仍會為任何倖存者提供支持。



緬甸周五（28日）發生7.9級強震，圖為第二大城曼德勒（Mandalay）震後的情況。（宣明會提供）

Kyi Minn特別強調地震對兒童心理健康的影響，稱：「因為（地震）會給孩子留下許多情感上的傷痕，甚至有些孩子們會更糟糕，因為他們還年輕，也許一些孩子的家人受傷，或者他們失去父母」。

宣明會緬甸辦事處總幹事Dr. Kyi Minn接受採訪。（視像採訪截圖）

許多孩子可能經歷創傷，面對情感上的困擾和焦慮，專業的心理支持對於幫助兒童應對這些情感問題至關重要，宣明會想設立「兒童友善」空間，讓兒童能夠在安全的環境中玩耍和互動，這些空間將提供機會讓孩子們表達自己的情感，緩解因地震帶來的心理壓力。

緬甸周五（28日）發生7.9級強震，圖為第二大城曼德勒（Mandalay）震後的情況。（宣明會提供）

對於災區情況，Kyi Minn透露，很多地方都有斷電、斷網的情況，沒有正常的電力可使用，有些地方是，網絡會斷數個小時，有些地方是，停幾分鐘電。

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Kyi Minn表示，宣明會在緬甸派發賑災物資並進行人道主義援助，由於高溫天氣，水資源十分貧乏，當地氣溫高達41攝氏度，宣明會目前為倖存者們提供瓶裝水，未來將提供水淨化器。除了水，宣明會還會分發家用物品，如墊、毯、蚊帳等。

緬甸周五（28日）發生7.9級強震，圖為第二大城曼德勒（Mandalay）震後的情況。（宣明會提供）

對於未來重建，Kyi Min強調，重建將是一個漫長的過程，因為許多基礎設施和醫療機構受到嚴重損壞，「恢復並重建需要數年時間，就像戰爭一樣。我們希望在救援結束後，我們能將這些救援區域納入適當的區域發展計劃和區域規劃，這樣我們就能為他們提供長期支援。」

緬甸周五（28日）發生7.9級強震，圖為第二大城曼德勒（Mandalay）震後的情況。（宣明會提供）

香港世界宣明會將初步撥款二十萬美元至宣明會緬甸辧事處作緊急救援。