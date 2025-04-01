緬甸地震｜泰潛水員驚見海底異象「魚兒全這樣做」：牠們知道地震

緬甸3月28日發生7.9級強烈地震，當時有一名泰國人正在潛水，他發現魚群都安安穩穩的「躺在海底」，是非常奇特的景象。



緬甸強震造成鄰國泰國也受災嚴重，甚至還有高樓倒塌。泰國農業大學漁業學院海洋科學系的科學家東恩（Thon Thamrongnawasawat）就發文表示，他和一名朋友在地震當下正在潛水，遇到了一個以前幾乎沒有被報道過的現象。

泰國農業大學漁業學院海洋科學系的科學家東恩（Facebook@Thon Thamrongnawasawat）

魚兒全倒下一動不動 點圖放大瀏覽：

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東恩說：

地震時珊瑚礁裏的魚全都倒下來了，趴在地上一動也不動！

他說，如果只有一條魚這樣做，那可能沒甚麼不尋常的。但他發現很多魚都這樣做，立刻就趴在了海底。

東恩表示，這些魚通常白天都是在海水中游來游去，不會看到這樣的景象，他認為：

魚知道地震發生了，因為魚能很好地吸收水下的振動，那麼這可能就是本能。

「魚趴在海底，就像我們避難的時候，必須趴在地上一樣。如果漂浮在水中，則有被水流或波浪。」東恩解釋。

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