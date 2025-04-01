日媒：英日意共同研發新戰機　印度擬參與

日本傳媒4月1日引述消息人士報道，印度有意參與由日本、英國及意大利聯手的新一代戰機共同開發計劃，但日本政府對此持謹慎態度。



《產經新聞》引述多個日本及印度外交消息人士指，由於新一代戰機的共同開發及生產的計劃所費不菲，假如印度參與，有助擴大市場及減輕日英意三國的負擔。不過此舉亦會有推遲部署及泄漏機密情報的風險。

日英意三國在2022年12月就代號為「GCAP」（全球作戰空中計劃）的共同開發戰機計劃達成協議，目標在2035年開始部署。

2023年12月14日，意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）、日本防衛大臣木原稔、英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）在東京舉行會談，並就聯合開發新一代戰機簽署條約。（Reuters）

印度長年與俄羅斯關係密切，因此多年來都引入不少俄製武器。新德里方面最近有意實現武器國產化，因此有意參與有關計劃以取得最新的軍事技術。

報道提到，印度參與計劃雖然可以加強與日本的防衛合作，提升共同應對中國的能力，惟日本政府內部、特別是防衛省官員則比較有戒心，認為與奪取技術無異。

日本防衛大臣中谷元計劃在今年春季出訪印度，料屆時可能會與印度官員討論共同開發戰機計劃。

沙特阿拉伯亦有意參與及資助有關計劃，不過憂慮應對中俄的網絡攻擊而導致泄漏機密措施不足等問題，利雅得方面亦預期參與程度不及日英意三國相等。