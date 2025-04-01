愚人節｜泰國警提醒亂開玩笑或判監　男子訛稱懷孕妻困廢墟被捕

隨着愚人節（April Fools' Day，4月1日）的來臨，泰國網絡警察發出警告，提醒民眾在這一天切勿隨意創造或分享虛假新聞，否則可能面臨法律後果。緬甸上周五發生地震波及泰國，一名男子其後因虛假聲稱其懷孕妻子被建築物倒塌困住而被逮捕，這一事件引發廣泛關注。



地震導致泰國曼谷洽圖洽（Chatuchak，又譯翟道翟）國家審計辦公室（State Audit Office）發生倒塌後，男子Somnit Duangnet在社交媒體上稱他懷孕4個月的妻子被困在廢墟中，失去聯繫。

這一虛假資訊最終被揭穿。一個名為「Big Kren」的Facebook專頁揭露他的謊言，指他的女兒正在尋找他，因為她已8年未見父親。25歲女子Kornwipa Sonbuppa也因被虛假故事牽連而提出控訴。她在新聞中看到自己的舊員工ID卡出現，表示這使她的家人感到恐慌。她強調自己與事件無關，並對Somnit Duangnet的行為感到困惑和不滿。

網絡警察強調，隨着愚人節的到來，社交媒體上可能會出現許多無根據的玩笑和假消息。警方表示，任何製造或傳播虛假資訊的行為都將受到法律制裁，根據《計算機法》，可處以最高5年監禁或10萬泰銖的罰款，也有可能兩者並處。

警方呼籲民眾應保持警覺，避免在社交平台上開不當玩笑，尤其是在地震後、當前社會局勢下，虛假消息可能導致更大的恐慌和混亂。泰國網絡警察重申，對於任何造成社會困擾的虛假消息將嚴厲執法，確保公眾安全。