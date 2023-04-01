愚人節冷知識︱為何是4月1日？各地慶祝方式不同　法國小孩愛這招

4月1日是愚人節，多地民眾和企業也會在這天「慶祝」，出盡奇招來作弄別人，藉此來為身邊的人帶來歡樂。原來一些國家有獨特的慶祝方式，令惡作劇與當地文化結合，例如在蘇格蘭（Scotland）的愚人節長達2天，在法國，小孩愛在他人背脊貼上「紙魚」。



關於愚人節起源的故事有不同版本，不少歷史學家認為愚人節的由來與法國更改曆法有關。

為何是4月1日？

古時候法國人在4月慶祝新年，至1582年，教皇格列高利十三世（Pope Gregory XIII）頒布新曆法，新年變成1月1日，法國也宣布採用新曆法。但由於當時通訊不發達，很多百姓沒收到消息，又或部份民眾根本不願改變，他們照舊在4月慶祝，於是成為其他人捉弄取笑的對象，逐漸演變成在4月1日大開玩笑的風俗。

部分歷史學家則主張愚人節是演變自古羅馬的嬉樂節（Hilaria）。這個節日定於3月底舉行，民眾會在這天喬裝打扮，又會嘲弄其他人甚至是地方官員。

各國獨特慶祝方式

● 法國

法國民眾認為在4月1日到溪流和湖泊捕魚，就會較易成功捕魚。他們後來將這種信念和惡作劇結合，在愚人節，兒童會在紙上畫魚並將它們剪出來、貼在別人的背後。

● 英國

在英國，傳統上有意作弄他人者須在4月1日中午12時前行動，因為當地人遵守中午12時後不能再開這種玩笑的規定。

蘇格蘭（Scotland）人會用2天來慶祝愚人節。當地人將4月1日稱為「獵取布穀鳥日」（Huntigowk Day）。民眾會在這天傳小紙條，要求別人幫忙，但實際上是在作弄別人、讓他人去完成一件荒唐的差事。第二天是Taily Day，民眾會將寫有「踢我」（Kick Me）的字條或紙尾巴貼在別人的背後。

● 加拿大

加拿大與英國一樣，民眾只能在4月1日中午12時前作弄他人。若有人在中午12時後才開玩笑，就會被當成大傻瓜。

● 希臘

根據希臘傳統，如果民眾在4月1日成功作弄他人，就能保持全年都行好運。

● 烏克蘭

烏克蘭敖德薩（Odessa）將4月1日稱為「幽默祭」（Humorina），這天是假期。民眾在作弄他人後會向對方說：「4月1日，我不相信任何人。」

當地人在市中心舉辦大型遊行、免費音樂會、街頭市集和表演。出席活動的人會穿上各種服裝，並在街上作弄他人。

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