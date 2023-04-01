狗也要失業？荷蘭機場推「緝毒貓咪」　網民：愚人節玩笑嗎

各國機場的行李轉盤附近，總能看見辛勤的緝毒犬檢查大小行李，確保沒有人私藏違禁品入境，但荷蘭海關稱未來在荷蘭機場內，除了有小狗擔當大任，你將能見到貓咪巡查員出沒。



引述荷蘭海關3月30日在Facebook專頁宣布，他們將成為全世界第一個國家，成功訓練貓咪擔當海關巡查員，與緝毒犬一起檢查所有旅客的行李。

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荷蘭官方對這群「主子」很有信心，甚至認為牠們比小狗更加敏銳，同時還具備體型優勢，能夠更深入和鑽入人群抓出問題。

這則Facebook圖文訊息曝光後，吸引眾多民眾留言分享，僅一天時間就有超過4000次分享，留言區內更是湧入上千名荷蘭網友，分享他們自家的寵物貓照片，希望也替主子們報名上班，讓原先「嚴肅」的官方聲明，頓時成為可愛貓咪互動專區。

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網民質疑：愚人節玩笑嗎

荷蘭海關貼文指出，由於貓咪擁有極為敏感的嗅覺和感知能力，能從旅客行李中找出違禁品，尤其是像魚類等海鮮生物，幫助荷蘭擋住不必要的麻煩，首批緝毒貓上工後，也會觀察牠們的表現與適應能力，未來不排除擴大編制，引入更多貓咪進入機場工作。

這則貼文很快引起社群關注，不過當轉發至美國Reddit平台時，多數美國網友第一時間的反應，不是覺得貓咪很可愛，反倒懷疑荷蘭政府是不是埋藏一個4月1日愚人節（April fools）玩笑隱藏炸彈，對於緝毒貓的政策打上大大的問號。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】