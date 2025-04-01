緬甸地震｜實皆現大量屍體每座墓地須埋10具　軍方疑扣留醫療物資

緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，迄今已造成最少2719人死亡，多人仍下落不明。據英國媒體報道，在地震震央實皆省（Sagaing），在高溫天氣下，屍體惡臭變得令人難以忍受。由於需在短時間內處理大量屍體，有人表示他們必須在每座墓地埋葬10具屍體。如果當地沒有足夠的空間，他們就必須把屍體運到曼德勒（Mandalay）火化，但那裏也沒有足夠的火爐。與此同時，緬甸軍政府被指不但未有積極救人救災，反而阻撓人道救援物資進入叛軍控制的地區，並持續對村莊發動空襲，令救災行動面對重重困難。



英國《衛報》4月1日報道，位於地震震央，緬甸中部城市實皆的一座墓園裏，地震死難者的屍體堆積如山。

20歲的實皆居民Aye Moe表示：「從昨天開始，屍體就散發著惡臭。今天，情況更是難以形容。屍體還不能運出城，救援隊也還沒到。」

2025年4月1日俄羅斯緊急救援部發布的影片截圖，顯示緬甸曼德勒發生大地震後，在救援和搜救行動中，民眾聚集在被摧毀建築物的廢墟附近。（Reuters）

據官方統計，地震死亡人數已超過2700人。據非官方統計，外界擔心實際死亡數字可能高達數千人。美國地質調查局（US Geological Survey）則估計死亡人數可能超過1萬人。

Aye Moe指：「他們必須在一座墓地埋葬10具屍體，如果那裏沒有足夠的空間，他們就必須把屍體運到曼德勒火化，但那裏也沒有足夠的火爐。」

與此同時，兩名在曼德勒和實皆協助協調緊急應變的澳洲醫生指責軍政府阻撓緊急援助物資進入災區。

澳洲醫生Dr. Nang Win表示：「部份救援物資，確切地說是大部分，沒有送到需要的人手中。曼德勒的一些地區，救援物資並沒有到達，救援物資被軍政府沒收了。」

2025年4月1日俄羅斯緊急救援部發布的影片截圖，俄羅斯緊急救援部成員在內的專家在緬甸曼德勒大地震後參與搜索行動。（Reuters）

自地震發生以來，Dr. Nang Win一直與曼德勒的同事保持聯繫，她說，曼德勒收到的救援物資很少，而當地正建立臨時診所應對災情。

Dr. Nang Win指，身處曼德勒的一位醫療同事簽署了領取1,000美元（約7800港元）物資的文件，但只收到了價值約100美元的物資，他聲稱這些被扣起的物資最終可能會流入黑市。