滯留逾9個月美國太空人首發聲　稱星際客機出問題自己都有責任

滯留太空超9個月的美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉士（Suni Williams）周一（31日）舉行返回地球後的首次記者會。



中新社引述美國全國廣播公司（NBC）報道，威爾莫爾表示，對於「星際客機」出現問題，他自己、波音公司和美國太空總署（NASA）都有責任，作為飛船指揮官，他本應提出更多問題，這些問題的答案可能會扭轉局勢，但他當時沒有意識到這些問題的嚴重性。

威爾莫爾和威廉士還稱，如果有機會，將來仍願意再次執行「星際客機」任務，因為他們將嘗試去解決已知的問題。

《紐約時報》引述太空總署表示，「星際客機」的下一次飛行可能會在2025年晚些時候或2026年進行。當被問及是否願意再次搭乘飛船執行太空任務時，兩人都毫不猶豫地回答說願意。

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）在滯留太空9個月後，得以搭乘前來救援的SpaceX的「乘龍號」（Crew Dragon）啟程返航，二人最終於美東時間3月18日下午5時57分降落在美國佛羅里達州塔拉哈西海岸（the coast of Tallahassee）附近水域中。（Reuters）

威廉士和威爾莫爾2024年夏天乘坐波音公司的「星際客機」前往國際太空站，原定執行為期8天的測試任務，但飛船推進系統出現問題，導致兩人在太空站滯留。

2025年3月18日，這兩名太空人於改乘美國太空探索技術公司「龍」飛船返回地球。至此，兩位美國太空人終於結束了超過9個月的太空「意外加班」，返回地球。