王毅訪俄羅斯：中俄世代友好　永不為敵

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（1日）表示，中俄世代友好，永不為敵。



根據中國外交部網站，王毅周二在應邀對俄羅斯進行正式訪問期間接受「今日俄羅斯」專訪時表示，中俄互為最大鄰國，都是世界大國和聯合國安理會常任理事國，都對維護世界和平發展負有特殊責任。兩國在習近平和普京的戰略引領下不斷加深戰略協作夥伴關係，完全符合歷史發展邏輯，也具有強大內生動力，有利於雙方和睦相處、彼此成就，也有利於推動世界多極化和國際關係民主化。

王毅說，當前的中俄關係有三大特質：一是世代友好，永不為敵。中俄關係是在不斷總結歷史經驗和汲取過去教訓基礎上走向成熟的，兩國領導人以長遠政治眼光作出了「結束過去、開闢未來」的歷史性決定，《中俄睦鄰友好合作條約》確立的「世代友好，永不為敵」為雙方在更高層次的戰略合作提供了堅實法律基礎，親望親好，鄰望鄰安，兩國基於對彼此的正確戰略認知，找到了符合共同利益的長遠相處之道，70多年攜手走來，中俄關係已凝聚起堅實的互信、深厚的底蘊、充實的內涵和強大的韌性。

二是平等相待，合作共贏。上世紀90年代初，兩國確定平等互利、優勢互補的合作原則，進入21世紀後，合作共贏原則成為指導兩國開展各領域務實合作的基本遵循。雙方順應時代進步方向，相互照顧對方合理關切，不斷加深全方位合作，做大共同利益蛋糕，經過幾十年發展和經營，中俄關係的內涵和外延都得到極大豐富和擴展，「高大上」和「接地氣」的合作交相融合，為兩國人民帶來實實在在的好處，也讓世界分享到中俄合作的巨大紅利。

三是不結盟、不對抗、不針對第三方。中俄這樣具有全球影響的大國和鄰國，無論結盟還是對抗，都不符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益，中俄關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，既不對世界上任何國家構成威脅，更不受任何第三方的干擾和影響，不僅是當代新型大國關係的典範，更是動盪變革世界中的重要穩定力量，「三不」原則是國際關係史上的創舉，也是兩國關係發展的必然選擇。

王毅談中俄務實合作成果和目標

記者問及對中俄務實合作的評價和下步重點方向，王毅表示，過去幾十年裡，在雙方共同努力下，中俄合作規模由小變大、合作基礎由弱及強、合作領域由窄向寬，取得豐碩成果。從當年蘇聯援華的156項重點工程到今天的2448億美元貿易額，從俄羅斯農產品端上中國千家萬戶的餐桌到中國汽車駛入俄羅斯大街小巷，中俄務實合作持續深化，越來越好，為兩國關係發展注入了蓬勃活力。

王毅說，儘管當前全球發展遭遇逆流，但中俄務實合作始終破浪前行，保持了量穩質升的良好態勢。這其中的首要關鍵是兩國元首把舵定向。習近平主席和普京總統保持密切交往，為新時代中俄關係作出頂層設計，提供了堅實戰略保障。二是雙方共同的發展需求。中俄是發展振興道路上的同路人，兩國擁有4300多公裡邊境線，合作優勢互補，潛力足，空間大。三是穩定的內在動力。中俄合作旨在造福兩國人民，雙方已建立起完備的合作機制，無論什麼樣的外部干擾和打壓，中俄合作都能夠克服困難，保持航向不偏、動力不減。四是堅實的民意基礎，兩國人民有著共同的歷史記憶、相近的價值追求和深厚的傳統友誼，珍視彼此間的互利合作，匯聚起推動合作的不竭動力。

王毅表示，如果把中俄合作比作一列高鐵列車，雖然行進途中風景在變，天氣會變，但列車行進的方向不會變，穩步前行的節奏不會變。面對動盪變革的世界，中俄合作將繼續沿著既定軌道向前發展，聚力實現三個目標：

一是為雙邊關係夯實物質基礎，打牢經貿和能源合作基本盤，挖掘科技創新、綠色發展等領域合作潛力，打造合作增長點。二是為兩國共同振興提供更多機遇，進一步擴大相互開放，彼此借鑑有益經驗，共享創新成果，深化產業融合。三是為全球發展注入更大動能，進一步推進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，引領區域合作，以高水平中俄合作助力全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通。

王毅談中俄對世界反法西斯戰爭勝利的貢獻

記者問及如何評價中俄在贏得世界反法西斯戰爭中所發揮的作用，王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。在那場正義與邪惡的殊死搏鬥中，中國和俄羅斯是亞洲和歐洲兩個主要戰場，中國人民和俄羅斯人民是抗擊法西斯主義和軍國主義的兩支中堅力量。兩國人民不畏強暴，浴血奮戰，為阻擊殲滅侵略者，捍衛國家主權尊嚴付出了巨大民族犧牲，為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大歷史貢獻。雙方在二戰中結下的深厚友誼，為兩國關係的全面發展提供了強大動力。在二戰偉大勝利的基礎上，中俄同其他反法西斯同盟重要成員一道，共商建立聯合國，共同制定聯合國憲章等一連串重要國際文件，奠定了現代國際秩序基石，確立了當代國際關係的基本準則。

王毅強調，面對當今百年未有之大變局，我們要堅定站在國際正義一邊，同世界各國熱愛和平的人民一道，捍衛用鮮血和生命書寫的歷史，反對任何否認、歪曲、篡改二戰歷史的圖謀和行徑。要攜手維護戰後國際秩序，以聯合國成立80周年為契機，維護聯合國權威和地位，踐行真正的多邊主義，推動各國恪守聯合國憲章宗旨和原則。要倡導平等有序的世界多極化，加強在上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，唱響全球南方團結自強的時代強音，向著構建人類命運共同體的目標不斷邁進。

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