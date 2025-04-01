王毅訪俄羅斯　克里姆林宮：普京4月1日接見中國外長

中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問俄羅斯期間，俄媒周二（1日）引述克里姆林宮稱，普京周二將接見王毅。



俄衛網報道，克里姆林宮稱，王毅是俄羅斯的老朋友，在加強俄中關係方面發揮的作用。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周二較早前在與王毅會談時表示，俄中兩國領導人決心不斷加強俄中關係。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周二（2025年4月1日）在與王毅會談。（Reuters）

拉夫羅夫在與王毅會談時指出：「俄羅斯和中國不僅因歷史和軍事上的兄弟情誼和漫長的共同邊界而團結在一起，而且還因數百年的睦鄰友好傳統和廣泛的國家利益共同點而團結在一起……這正是我們的領導人——普京總統和習近平主席對我們的定位。在不久前視頻會議和此前的電話交談中，雙方重申了持續加強俄中關係的共同意願。我們將盡一切努力有效落實雙方達成的協議。」

他強調，世界多數國家認為，莫斯科和北京在國際舞台上密切協調的責任是當前困難時期最重要的穩定因素。

應拉夫羅夫邀請，王毅於周一至周三對俄羅斯進行正式訪問。訪問期間，王毅外長還將會見俄羅斯領導人。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方願以此訪為契機，同俄方一道推動推動兩國元首重要共識，就下階段中俄關係發展和雙方共同關心的國際和地區問題深入溝通。