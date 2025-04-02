白宮：特朗普4月2日宣布關稅計劃後　相關措施將即時生效

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）4月1日重申，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）將於2日宣布一項對等關稅計劃，並指相關關稅將於後者作出宣布後即時生效。



路透社4月1日報道，萊維特當日記者會上表示，特朗普擁有一支出色的團隊，他們幾十年來一直在研究關稅、貿易等問題，並致力於恢復美國的黃金時代。

萊維特表示，特朗普當天與他的貿易團隊舉行會議，並指特朗普2日宣布的關稅將「立即生效」。

她指出，此舉將消除其他國家數十年來持續透過不公平貿易剝削美國的做法，並強調：「（美國）是時候落實對等（關稅）了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了。」

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

儘管該關稅計劃的詳情仍然未確定，《華盛頓郵報》稱，根據特朗普的幕僚起草提案，該計劃內容包括對美國大部份進口產品徵收至少20％的關稅。