特朗普提高汽車進口稅　引發日本政界焦慮

石破茂宣佈，日本政府會推出支援框架，對汽車零件企業提供融資支援，確保它們的生產力不受影響。當局也將開設1000個諮詢櫃枱，安撫業者以及解決問題。



美國要對進口汽車和汽車零件加徵關稅，讓日本政界和業界人士一片焦慮。由於擔心日本汽車零件業經不起打擊，日本當局決定對受影響的企業融資。日本財政部長帶頭，對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要加徵關稅做出強烈批評，指這有違《日美貿易條約》。

日本放送協會NHK稱，美國對日貿易存有巨額赤字，要加徵關稅的對象肯定包括日本。為此焦慮的日本政府從多種管道對美表態，包括近日不斷展現「中日韓」團結的應對姿態。

汽車業是日本經濟的最大支柱， 去年對美國的汽車與相關產品出口，佔日本汽車業總出口的28.3%。若特朗普要加徵25%關稅，日本賣到美國的汽車得繳的關稅，會從原本的2.5%漲到27.5%；貨車關稅則要翻倍，從25%增至50%。

日本汽車製造業背後有眾多相關零件業。日本首相石破茂星期一（3月31日）在記者會上說：「日本汽車工業涵蓋範圍廣泛。如果日本汽車製造商預期出口下降而減少生產，接著工資上漲勢頭可能減弱，工作崗位也會不穩定……我們將徹底探討美國漲關稅對（日本）產業和就業的影響，我們將採取一切措施加以應對。」

2024年11月11日，日本首相石破茂在東京首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

石破茂宣佈，日本政府會推出支援框架，對汽車零件企業提供融資支援，確保它們的生產力不受影響。當局也將開設1000個諮詢櫃檯，安撫業者以及解決問題。他說：「如果有必要，願意與特朗普總統直接會談。」

日本3月初已派經濟產業部長武藤容治赴美，爭取讓日本享有關稅豁免，但徒勞無功。美國商務部長盧特尼克3月14日表明，「應該對所有國家的汽車徵收關稅。」

武藤容治星期二說，日本須要認真分析美方關稅的影響。日本內部要制定安全網，同時繼續要求美國豁免日本。

日本財長加藤勝信在國會內，帶頭批評特朗普的加徵關稅舉措。他指出，從《日美貿易協定》及相關共同聲明內容，大幅加徵關稅是有背條約精神。

豐田發言人發聲明說，公司將繼續保持現有運營並專注於降低固定成本，無意因關稅上調而立即改變銷售價格。

日本一些報導指出，一些汽車製造商考慮在美國擴大生產，但要在美大幅增產不容易，因為一時也無法找到所需的零件供應。日本汽車企業或將被迫在生產和銷售過程中，設法削減成本來應對關稅提高的衝擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

