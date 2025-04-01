日本藏壽司陷公關災難　食客po相指餐碟回收口驚現保險套｜有圖

日本連鎖迴轉壽司店藏壽司（くら寿司）近日陷入一場公關災難。事緣一名食客到藏壽司用餐時，發現餐碟回收口竟然有一個似乎用過的保險套，他拍下照片放上網後引起熱議。藏壽司表示已知悉事件，稍後將作出正式回應。



日本網民分享藏壽司餐碟回收口出現保險套的照片：

據日本媒體報道，壽司郎2年前遭遇「舔豉油樽」公關災難，事件在日本網絡上發酵多時。在影片中，一名男孩在壽司郎店內用舌頭舔醬油樽和茶杯，其後將它們放回原位。言猶在耳，另一個連鎖壽司品牌藏壽司近日陷入類似的公關災難。

據《NEWS POST SEVEN》報道，一名日本網民3月28日在社交平台撰文：「誰在這裏幹壞事？」，附上一張在藏壽司拍攝的照片。相中可以看見餐台旁的餐碟回收口放了一個保險套。

報道指，藏壽司的公關團隊表示，已經知悉事件，公司正討論該如何應對。