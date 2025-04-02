緬甸地震｜內比都現場影片曝光　救援人員經狹小洞口拉出倖存者

緬甸上周五（28日）發生7.9級強震後，救援工作持續進行。在首都內比都，一名63歲婦女被困90多個小時後獲救，另一名26歲的倖存男子更是在廢墟中被困5天。



緬甸消防部門周二發布消息說，周二上午，救援人員成功從內比都一棟建築內救出一名被困90多小時的婦女。

根據緬甸消防部門在社交媒體發布的消息，當天上午8時左右，救援人員發現這名63歲的被困婦女，當時距離地震發生約91小時。搜救部隊和相關組織隨即開展救援行動。經過一個多小時努力，這名婦女被成功救出，並被送往當地醫院。

緬甸國家管理委員會周三發布消息說，內比都一名被困5日的男子成功獲救。緬甸消防部門和土耳其救援隊於當地時間周二下午3時許在內比都一棟倒塌的酒店廢墟中開始救援。被困男子26歲，是酒店工作人員，他於周三上午12時30分許獲救。