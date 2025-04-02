緬甸地震｜出生16天嬰兒困瓦礫堆24小時奇蹟逃劫 全家唯一生還
撰文：洪怡霖
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緬甸上周五（28日）發生7.9級大地震，震央位於中部地區，對全國第二大城市曼德勒（Mandalay，又稱為瓦城）造成嚴重影響，許多建築物瞬間倒塌，造成家庭的悲劇。在這場災難中，一個出生僅16天的嬰兒被困瓦礫堆中24小時，卻奇蹟般地倖存下來，成為全家唯一的生還者。
在曼德勒，一幢住宅大樓在地震中倒塌，其中有一家9口被困瓦礫堆，只有一名出生僅16天的嬰兒奇蹟般地活下來，他的其餘8名家人全部喪命。
報道指，嬰兒在瓦堆堆中被困了整整24小時，最終，被救援人員成功找出並送往醫院，獲救時狀態良好並被接上氧氣管。
救援現場的畫面顯示，工作人員小心翼翼地為他擦拭臉頰。
小寶寶的一名家族成員在社交媒體上聲明，孩子在瓦礫堆中堅持了24小時，獲救時安然無恙，已並送醫檢查，情況穩定。
緬甸國家管理委員會新聞信息小組組長佐敏吞表示，緬甸強震目前已致2886人死亡，4639人受傷，另有373人失蹤。
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