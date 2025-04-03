丹麥首相：格陵蘭屬於格陵蘭人　美國不可以接管當地

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）4月2日到訪丹麥自治領地格陵蘭，與格陵蘭新政府進行會談。她承諾將會支持格陵蘭，並強調格陵蘭屬於當地人，美國不可以接管該島。



路透社報道，弗雷澤里克森在抵達格陵蘭前，曾表示希望加強丹麥與格陵蘭的關係，並強調在後者面臨「巨大壓力」之際，相互尊重合作是至關重要。

2025年3月11日，一面位於格陵蘭伊盧利薩特城鎮的格陵蘭旗幟（左）在丹麥國旗（右）旁隨風飄揚。（Getty）

弗雷澤里克森其後提到，她此行是要與格陵蘭方討論外交及安全政策等情勢，以及如何共同應對一項「非常難鉅的任務」。另外，她又承諾將竭盡全力確保丹麥境內格陵蘭人和丹麥人享有平等的權利。

格陵蘭候任總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對弗雷澤里克森的來訪表示歡迎，並強調丹麥仍然是「格陵蘭最親密的夥伴」。

2025年4月2日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，右）4月2日到訪丹麥自治領地格陵蘭。圖為格陵蘭候任總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen，左）與弗雷澤里克森在當地首府努克合影。（Reuters）

尼爾森所屬的民主黨在上個月的議會選舉中獲勝，並將與另外4黨組成共組新一屆自治政府