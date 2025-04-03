特朗普宣布「對等關稅」　多國領導人紛紛回應

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將對所有進口到美國的產品徵收10％的基準關稅，並對該國一些最大的交易夥伴徵收更高的關稅，此舉將加劇他在重返白宮後發起的貿易戰。



以下是路透社引述的世界各地一些高級官員的反應：

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）：

「美國人民將為這些不合理的關稅付出最大的代價。這就是為什麼我們的政府不會尋求徵收「對等關稅」。我們不會加入導致價格上漲和增長放緩的逐底競爭。」

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）：

「西班牙將保護公司和工人，並將繼續致力於開放的世界。」

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，事件损害了澳中关系，但中国海军演习活动符合国际法。（资料图）

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）：

「我們不希望貿易壁壘不斷增加。我們不希望發生貿易戰……我們希望與美國一起找到回返貿易與合作之路的途徑，這樣各國人民才能過上更好的生活。」

瑞士總統Karin Keller-Sutter：

「（聯邦委員會）將迅速確定下一步行動。國家的長期經濟利益至關重要。遵守國際法和自由貿易仍然是核心價值觀。」

愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）：

「美國今晚決定對來自歐盟各地的進口產品徵收20%的關稅，這令人深感遺憾。我堅信關稅對任何人都沒有好處。我和政府的首要任務是保護愛爾蘭的就業和愛爾蘭的經濟。」

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）：

「我們將竭盡全力與美國達成協議，以避免貿易戰，因為貿易戰必然會削弱西方，有利於其他全球參與者。」

2025年1月9日，意大利總統梅洛尼（Giorgia Meloni）在羅馬參加她的年終新聞發布會。（Reuters）

歐洲議會最大黨派歐洲人民黨主席韋伯（Manfred Weber）：

「對我們的美國朋友來說，今天不是解放日，而是怨恨日。特朗普的關稅並不捍衛公平貿易；他們出於恐懼而攻擊公平貿易，傷害了大西洋兩岸。歐洲團結一致，隨時準備捍衛其利益，並願意進行公平、堅定的談判。」

哥倫比亞外交部長Laura Sarabia：

「我們正在研究這些措施，首先是為了保護國家工業和我們的出口商。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

