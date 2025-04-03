美國4.3對汽車加徵25%關稅 啤酒及空鋁罐4.4開徵 汽車零件5.3
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對全球進口私家車和貨車徵收25%關稅，美國政府於4月2日的《聯邦公報》公告，該措施如期在4月3日生效，並將於5月3日起對汽車零件進口徵收關稅。白宮指示商務部在90天內建立流程，將更多零件添加到清單中，包括因應國內生產商的要求。
另外，美國商務部公告，4月4日起對所有進口啤酒及空鋁罐徵收25%關稅。美國統計局的數據顯示，2024年美國啤酒進口額超過75億美元，自墨西哥進口佔主導地位，去年進口額為63億美元，其後依次是荷蘭6.83億美元、愛爾蘭1.92億美元和加拿大的7,300萬美元。
路透社報道，《聯邦公報》公告，25%的汽車關稅將於美國東部時間3日凌晨0時01分生效，25%的汽車零件關稅將於美國東部時間5月3日凌晨0時01分生效。
通知稱，零件清單目前包括引擎、變速箱、動力總成和電氣元件等數十個關稅代碼，另有煞車軟管等其他零件，但國內生產商可以申請增加清單內容。
通知指出，對於符合《美國、墨西哥、加拿大協議》（USMCA）原產地規則的車輛，進口商只需對訂單「非美國成份」支付25%關稅。
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