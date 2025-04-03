特朗普貿易戰致共和黨內鬨？4黨友倒戈通過法案取消對加拿大關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮向全球185個國家宣布對等關稅計劃。他表示，美國將對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。與此同時，由共和黨控制的參議院同日以51對48票通過一項法案，要求終止對加拿大徵收新關稅；有4名共和黨人「倒戈」投下支持票，他們分別是保羅（Rand Paul）、柯林斯（Susan Collins）、穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和麥康奈爾（Mitch McConnell）。



據路透社報道，美國參議院以51比48票通過該法案，並將其送交眾議院，但眾議院很可能將其擱置。對特朗普而言，這是一個打擊，四名參議院共和黨人與民主黨人聯手通過該法案。

據報道，這項由民主黨發起的法案致力終止特朗普在1月22日宣布的國家緊急狀態，特朗普當時指，從墨西哥、加拿大和中國非法進口的致命芬太尼藥物導致國內大量民眾死亡，並以此理由向加拿大徵收新的高額關稅。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

參議院多數黨領袖、共和黨人圖恩（John Thune）曾敦促否決該法案，他認為將注意力從加拿大轉移將是「一步倒退」（a step backward）。

報道指，共和黨人現時以53對47的優勢控制參議院，所以該法案需要至少四名共和黨人「倒戈」才能獲得通過。特朗普早前在其社交平台撰文敦促4位共和黨友否決該法案，他們分別是參議員柯林斯、穆爾科斯基、麥康奈爾和保羅。

2025年4月2日，特朗普（Donald Trump）在其社交平台撰文敦促4位共和黨友否決支持取消對加拿大徵收關稅的法案，他們分別是參議員柯林斯（Susan Collins）、穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、麥康奈爾（Mitch McConnell）和保羅（Rand Paul）。（X@_johnnymaga）

結果，這4位參議員都無視特朗普的壓力，投下了支持票。

柯林斯在投票前於參議院發表演講時表示，特朗普向加拿大提出的關稅計劃將損害其所屬緬因州（Main）的多個行業，包括該州的造紙商，這些行業都需要從加拿大獲得紙漿原料。

柯林斯強調，「加拿大是我們的朋友和盟友，我們談論的不是中國。加拿大是我們最大的貿易夥伴，這太不合理了。」

除此之外，保羅還在參議院演講中抨擊了對加拿大新徵收的高關稅。

來自維珍尼亞州的民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）是該法案的主要發起人，他​​在辯論中指出，特朗普在首個總統任期內達成的美墨加貿易協定（USMCA）「具有爭端解決機制，使得徵收關稅變得沒有必要」。

根據公開數據顯示，在美國邊境查獲的所有芬太尼中僅有有0.2%是透過加拿大邊境走私入境。