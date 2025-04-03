特朗普宣布一系列「對等關稅」 對中國總關稅率加至54%
美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於美東時間4月2日下午（香港時間3日凌晨）現身白宮玫瑰園宣布「對等關稅」計劃。他表示，美國將對所有進口品徵收10%最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。
路透社報道，特朗普當日宣布對一系列國家徵「對等關稅」，包括對中國進口品徵34%關稅；對台灣徵32%關稅；對瑞士徵31%關稅；對印度徵26%關稅；對韓國徵25%關稅；對日本徵24%關稅；對歐盟徵20%關稅；對英國、巴西徵10%關稅。
在新的「對等關稅」下，美國官員表示，對中國的實際總關稅率升至54%。
特朗普向全球185個貿易夥伴開徵「對等關稅」，具體關稅稅率如下：
特朗普形容對等關稅是美國經濟獨立的宣言，他指美國多年來遭到其他國家掠奪，但這種情況不會再發生。
特朗普又提到，他自己非常尊重中國國家主席習近平，但中方過去從美國取得大量好處，而其他國家的領導人又只顧自己國家的利益，對美國進口產品徵高額關稅，因此美國亦會採取同樣措施。
特朗普最後在白宮玫瑰園即場簽署了兩項行政命令，第一項是有關堵塞中國「小額包裹漏洞」的措施；第二項簽署的行政命令便是他剛宣布的「對等關稅」，這將包括對所有進口汽車徵收25%的關稅，以及上述針對所有進口商品徵收的關稅。
白宮隨後發布的有關特朗普對特關稅的事實清單文件，列出了上述「對等關稅」的生效時間。
文件亦提到，美國對來自墨西哥和加拿大、不符合《美墨加協定》的商品，關稅仍維持25%；若基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的芬太尼及移民相關制裁關稅被解除，稅率將降至12%，而所有符合《美墨加協定》的商品將繼續維持0%的關稅。
特朗普：今天是「美國解放日」
在宣布關稅計劃前，特朗普在社交平台Truth Social表示今天是「美國解放日」；白宮也於同在社交平台X上稱「美國，解放日快樂！」
美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）此前在記者會上表示，特朗普2日宣布的關稅將「立即生效」。她當時強調：「（美國）是時候落實對等（關稅）了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了。」
另外，特朗普針對進口汽車徵25%關稅的措施將於美東時間4月3日凌晨12時01分生效；而針對進口汽車零件的25%關稅則不遲於5月3日生效。